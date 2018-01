FPF suspende partida do rebaixado Araçatuba na Série A-3 Parece que o poço do Araçatuba não tem fundo. Quando todos pensavam que a situação do clube não poderia ficar pior, após o rebaixamento para a Segunda Divisão do Campeonato Paulista, aparece mais uma surpresa. Desta vez, a partida pelo Campeonato Paulista da Série A-3, contra o Monte Azul, que estava marcada para domingo, às 15 horas, foi suspensa pela Federação Paulista de Futebol (FPF). O motivo é simples: o clube não pagou as taxas de fiscalização de seis dos oito jogos disputados no Estádio Adhemar de Barros, em Araçatuba, pela Série A-3. Com dois pontos negativos na classificação, o Araçatuba também pode ficar sem jogar seus últimos jogos no campeonato. Além disso, já soma mais de 600 dias sem uma vitória sequer. O clube já deu muito trabalho nas últimas duas rodadas da Série A-3. Em Piracicaba, atrasou uma hora para chegar ao estádio, alegando uma quebra no ônibus. E em casa, na semana passada, atrasou em uma hora e quinze minutos o início do jogo contra o ECO, de Osasco, porque não tinha médico no banco de reservas.