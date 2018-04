FPF tenta criar campeonato feminino A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Federação Paulista de Futebol (FPF) vão tentar atender ao pedido das jogadoras da seleção brasileira, medalha de prata na Olimpíada de Atenas, por mais apoio. As entidades estão procurando patrocinadores para criar uma liga estadual e outra nacional. E, assim, dar condições às atletas de trabalhar no Brasil, com dedicação integral ao esporte, além de tornar possível a revelação de talentos. A FPF pretende usar a televisão e fazer uma parceria com a Secretaria de Estado dos Esportes, comandada por Lars Grael, para tornar viável a organização de um campeonato em São Paulo em 2005. "No ano passado, já havíamos tentado incentivar o futebol feminino criando uma liga universitária, mas não tivemos resultados expressivos", explicou o presidente da entidade, Marco Polo Del Nero. "Este ano, procuramos o secretário Lars Grael com a proposta de criar uma liga de futebol a partir das equipes que participaram dos Jogos Abertos do Interior." Del Nero, no entanto, não descarta a participação de grandes clubes, se houver interessados. O presidente da FPF disse que foi feita uma sondagem preliminar e três equipes já mostraram interesse em participar do Estadual, desde que exista patrocínio para arcar com a manutenção do time e as despesas de viagem. O dirigente pretende usar como atrativo para os patrocinadores dos times a transmissão das partidas pela TV. "Isso não é problema para nós, pois já temos convênio com a Rede Vida e a TV Cultura." Del Nero informou que já recebeu aval da Rede Globo para que as partidas do feminino sejam disputadas como preliminar dos jogos do Campeonato Paulista do ano que vem, mesmo que transmitidas por outras emissoras. O dirigente também afirmou que o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, se sensibilizou com a situação de várias jogadoras da seleção, que estão desempregadas, e está estudando a possibilidade da criação de uma Liga Nacional.