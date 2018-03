FPF vai analisar descenso na A3 A decisão sobre quantos times cairão no Grupo 1 do Campeonato Paulista da Série A3 vai acontecer na próxima segunda-feira. A procuradoria da Federação Paulista de Futebol julgará um pedido de revisão do regulamento, encaminhado em nome da SEV , de Votuporanga, pelo seu presidente Gilberto Pitarelli e os outros oito clubes. A contestação é que a Internacional de Bebedouro, desistente da competição de última hora, seja considerada como participante, assim todos os seus jogos seriam contados como WO e ela, automaticamente, seria uma das duas rebaixadas. O regulamento prevê a queda de dois clubes de cada grupo. Por outro lado, o regulamento da Série B determina o acesso para a Série A3. A resolução interessa, principalmente, à SEV e ao Jaboticabal, respectivamente penúltimo e último colocados, que não podem mais ultrapassar os adversários na tabela. A SEV, com 14 pontos, folga na última rodada e o Jaboticabal, com 12, enfrenta o Barretos, fora de casa. Independente da decisão da FPF, um deles será rebaixado. No Grupo 2, o Taboão da Serra, com seis pontos, está rebaixado, enquanto a segunda vaga será definida na última rodada entre Mauaense, com 14 pontos, e Primavera, com 15. Todos os jogos serão realizados no sábado, a partir das 15 horas.