FPF vai ?explicar? regulamento Às vésperas da decisão, o Campeonato Paulista corre risco de sofrer um golpe. Na semana em que Corinthians e São Paulo começam a decidir quem será o campeão de 2003, os dirigentes descobriram furo no regulamento e ninguém consegue dizer, com certeza, qual dos dois clubes vai disputar as finais com a vantagem do empate. As dúvidas surgiram na noite deste domingo e levaram o presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Eduardo José Farah marcar para esta segunda-feira um pronunciamento oficial sobre o assunto. Até agora, a vantagem estava com o São Paulo, que possui saldo de gols melhor em relação ao Corinthians (13 contra 8), mas isso pode mudar, se o regulamento for lido com mais cuidado. Os artigos 5º e 6º do regulamento, que estabelecem as regras para as finais, deixam dúvidas. Levam em conta critérios como saldo de gols e gols-pró apenas para a fase final. Desta forma, se houver dois empates nos jogos finais, os critérios estabelecidos pela FPF passam a ser o de cartões - será declarado campeão, o time que tiver menos cartões vermelhos e amarelos. Neste caso, o Corinthians leva vantagem. O regulamento diz claramente que em caso de empate em pontos nas finais, valem o saldo de gols e os gols marcados, apenas nesta fase. Caso persista o empate, fica valendo o número de pontos acumulados ao longo do campeonato (os dois empatam em 20 pontos) e, depois disso, os cartões acumulados ao longo da competição. Preocupado com o problema, o presidente da federação Eduardo José Farah, foi ontem à tevê para tentar esclarecer o assunto. Em entrevista à TV Gazeta, ele admitiu que o regulamento contém imperfeições e reconheceu que o documento possibilita uma leitura diferente da que se fez até agora. Em seguida, lançou mão do artigo 21. ?Caberá exclusivamente ao Comitê Executivo da Federação Paulista de Futebol resolver os casos omissos e interpretar, sempre que necessário, o disposto neste regulamento?, diz o artigo, lido por Farah na TV. O dirigente garantiu que, por conta disso, vai fazer valer o critério técnico e que o São Paulo será o beneficiado na hipótese de um duplo empate nos jogos finais, embora isso não esteja escrito no regulamento.