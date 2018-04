Fracasso de brasileiros nas oitavas da Copa Libertadores reforça tabus

SÃO PAULO - A derrota por 1 a 0 do Grêmio diante do Santa Fé, na quinta-feira, representou a terceira eliminação de brasileiros na fase de oitavas-de-final da atual edição da Copa Libertadores da América. O desempenho nessa fase só não foi pior do que aquele visto em 2011, quando quatro clubes - Internacional, Grêmio, Cruzeiro e Fluminense - caíram na mesma semana.

Mas os resultados deste ano destacam um tabu. O Corinthians tem tido dificuldades contra argentinos, o São Paulo contra brasileiros e o Grêmio contra colombianos em fases de mata-mata da mais importante competição de clubes das Américas. Contra o Tijuana, o Palmeiras fez seu primeiro confronto eliminatório contra mexicanos.

A eliminação do Corinthians para o Boca Jrs foi a quarta contra times da Argentina nos últimos cinco mata-matas de Libertadores contra representantes daquele país. O clube do Parque São Jorge caiu nas oitavas para o mesmo Boca em 1991 e perdeu dois duelos contra o River Plate, em 2003 e 2006, na mesma fase da competição.

Dificuldade maior tem tido o São Paulo contra times brasileiros. As últimas seis eliminações do clube na Libertadores aconteceram contra representates do País: caiu diante do Internacional na final de 2006 e nas semis de 2010; sucumbiu ao Grêmio nas oitavas de 2007; foi eliminado nas quartas-de-final de 2008 para o Fluminense e de 2009 para o Cruzeiro; e ficou pelo caminho agora, nas oitavas, quando perdeu duas vezes para o Atlético-MG.

O enfrentamento do Grêmio contra colombianos também não tem sido exitoso. O clube gaúcho foi eliminado nas últimas três vezes que enfrentou times daquele país na Libertadores. Em 1996, quando defendia o título, caiu nas semifinais diante do América de Cali. Em 2003 foi a vez do Independiente Medellín, nas quartas-de-final. Agora coube ao Santa Fé manter o tabu.

Curiosamente, os últimos títulos da Libertadores de Corinthians, São Paulo e Grêmio foram justamente sobre clubes dos países que têm sido seus algozes: o Corinthians ganhou a final do Boca em 2012, o São Paulo foi campeão sobre o Atlético-PR em 2005 e o Grêmio conquistou o bi sobre o Atlético Nacional em 1995.

ELIMINAÇÕES

CORINTHIANS CONTRA ARGENTINOS

2012 - Boca Juniors

Ida - 1 a 0

Volta - 1 a 1

2006 - River Plate

Ida - 3 a 2

Volta - 3 a 1

2003 - River Plate

Ida - 2 a 1

Volta - 2 a 1

SÃO PAULO CONTRA BRASILEIROS

2013 - Atlético-MG

Ida - 2 a 1

Volta - 4 a 1

2010 - Internacional

Ida - 1 a 0

Volta - 1 a 2

2009 - Cruzeiro

Ida - 2 a 1

Volta - 2 a 0

2008 - Fluminense

Ida - 0 a 1

Volta - 3 a 1

2007 - Grêmio

Ida - 0 a 1

Volta - 2 a 0

2006 - Internacional

Ida - 2 a 1

Volta - 2 a 2

GRÊMIO CONTRA COLOMBIANOS

2013 - Santa Fé

Ida - 1 a 2

Volta - 1 a 0

2003 - Independiente Medellín

Ida - 2 a 2

Volta - 2 a 1

1996 - América de Cali

Ida - 0 a 1

Volta - 3 a 1