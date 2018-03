Fracasso do Real alerta o Milan na Liga A queda do Real Madrid deixou o Milan em alerta. O atual campeão europeu abriu 4 a 1 sobre o Deportivo La Coruña, duas semanas atrás, e é mais do que favorito no jogo desta quarta-feira, no campo do rival espanhol. Pode perder até por dois gols de diferença, que ainda assim se classifica para a semifinal da Liga dos Campeões da Europa. A vantagem folgada, porém, não serve como desculpa para relaxar no estádio Riazór. O técnico Carlo Ancelotti tratou de ser enfático na advertência, antes do embarque para a Galícia. ?Devemos ignorar o resultado anterior?, avisou o treinador do Milan. ?É absolutamente proibido esnobar o adversário.? O Milan terá seu trio de brasileiros titulares ? Dida, Cafu e Kaká. No ataque, Inzaghi e Tomasson brigam por vaga, já que a outra é de Shevchenko, recuperado de contusão. O técnico Javier Irureta deve colocar Tristán e Pandiani no ataque, para deixar o La Coruña mais ofensivo. Outro jogo - Ao receber o Porto nesta quarta-feira, o Lyon tenta repetir a proeza do Monaco, que foi responsável pela eliminação do Real Madrid. Como perdeu por 2 a 0 em Portugal, tem de ganhar por três gols para se classificar. Ou por 2 a 0 para provocar prorrogação.