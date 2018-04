Fracasso em negociação abala Luizão Luiz del Sol, diretor-técnico do Betis, acabou com a esperança que o atacante Luizão tinha em se transferir o mais rápido possível para o futebol europeu. Ao revelar ao JT que o seu clube não pagaria mais do que US$ 6 milhões pelos direitos federativos do jogador, o dirigente espanhol desmascarou o empresário Francisco Monteiro, o Todé, que anunciou no Brasil que o Betis estava disposto a pagar US$ 12 milhões pelo artilheiro. Resumo do drama: a transferência melou. É visível que Luizão sentiu o golpe. O atacante evita os jornalistas. Na sexta-feira, assim que terminou o treino no estádio municipal de Serra Negra, ele passou correndo pelos repórteres e foi para o ônibus. Leia mais no JT