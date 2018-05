Fracasso na Libertadores abre rombo nos cofres do Flamengo

SÃO PAULO - A eliminação do Flamengo precocemente na Libertadores vai abrir um rombo financeiro no clube carioca. Até mesmo os dirigentes do time rubro-negro preveem dificuldades para honrar seus compromissos para o fim da temporada. Estima-se que com o fracasso do Flamengo, o clube deixe de embolsar R$ 10 milhões, com cotas da Conmebol e dinheiro de bilheteria. O clube também se fortaleceu nesta temporada pensando que pudesse caminhar longe na Libertadores.

A folha de pagamento do Flamengo girava em torno de R$ 8 milhões. Esse valor deve ter aumentado por causa da Libertadores. E agora, com a desclassificação, a tendência é reduzir esses custos de alguma forma. Ocorre que todos os jogadores têm contrato pelo menos até o fim do ano, ou a maioria deles, o que torna impossível reduzir a folha de pagamento. Vender ou emprestar jogadores do elenco pode ser uma saída. Já com a eliminação diante do León, o time deixou de ganhar R$ 1,3 milhão de cota da Conmebol da fase seguinte.

O Flamengo ainda carrega na sua conta uma série de ações trabalhistas de diretorias passadas. A estimativa do clube era fazer rendas de até R$ 2 milhões nas etapas mais decisivas da Libertadores. Os times brasileiros ainda sofrerão com a parada de um mês da Copa. Carlos Eduardo pode ser o primeiro a deixar a Gávea.. O jogador tem contrato até junho e será devolvido ao Rubin Kazan, da Rússia. Desse modo, o Flamengo cresce o olho para a cota do Estadual, que o time disputa com o Vasco. Se ganhar o título, também embolsa R$ 3,5 milhões. O vice leva R$ 1 milhão.