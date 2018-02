Fraco desempenho faz Cruzeiro buscar reforço para zaga O Cruzeiro promete contratar mais um zagueiro para o restante da temporada 2007. A diretoria do clube mineiro está atrás do reforço por dois motivos. O primeiro é a fraca performance da defesa até agora. E o segundo é a suspensão do zagueiro André Luís, que recebeu pena de 120 dias de afastamento e está jogando sob efeito suspensivo. André Luís recebeu a dura suspensão por ter agredido o árbitro Alicio Pena Júnior no jogo contra o Ipatinga, no dia 10 de março. Ele continua jogando, mas sua pena pode ser confirmada a qualquer momento. Enquanto isso, a defesa do Cruzeiro tem tido um desempenho ruim: foram 15 gols sofridos em apenas nove partidas do Campeonato Mineiro. "A defesa nos preocupa, principalmente pelo problema do André Luis na Justiça. O Cruzeiro conseguiu o efeito suspensivo, mas ele vai ser julgado novamente. Estamos atentos ao que pode acontecer e queremos a contratação de um zagueiro", revelou o diretor de futebol do clube, Eduardo Maluf. "O Cruzeiro tem a segunda pior defesa do Campeonato Mineiro (atrás apenas do América, que levou 16 gols até agora) e entendemos que isso é preocupante", admitiu Eduardo Maluf. "Também por isso queremos trazer um zagueiro para o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, até porque não sabemos se vamos contar com o André Luis." Time Enquanto isso, o técnico Paulo Autuori continua preparando o time para o jogo de sábado, contra o Democrata-SL, quando o Cruzeiro vai defender a liderança do Campeonato Mineiro. Nesta terça-feira, ele exigiu bastante dos jogadores durante o treino. "Temos que trabalhar durante a semana para corrigirmos os erros. Há um desequilíbrio entre ataque e defesa, temos que encontrar esse equilíbrio o quanto antes para termos uma boa temporada", afirmou o zagueiro Gladstone.