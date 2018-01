França admite temer as "artimanhas" da seleção portuguesa Os franceses admitiram nesta terça-feira que estão preocupados com o que chamam de "artimanhas" dos jogadores de Portugal, durante o jogo desta quarta-feira, em Munique, que vale uma vaga na final da Copa do Mundo. "O estilo de jogo de Portugal é assim, eles desestabilizar o time adversário, por isso temos que estar concentrados e ter muito sangue frio para enfrentá-los e superar isso", disse o zagueiro William Gallas. Entre essas atitudes estão, segundo os franceses, pressionar o juiz a dar cartões para o adversário e cavar faltas. "Eles costumam se jogar muito", completou o zagueiro do Chelsea, que no clube tem como companheiro de defesa o português Ricardo Carvalho. Ele confessou não saber se o técnico Luiz Felipe Scolari está por trás disso. "Não sei se é coisa feita por Scolari, mas o estilo deles é assim", completou o jogador, durante entrevista coletiva concedida no Allianz Arena, em Munique, logo após do treino de reconhecimento do estádio. Gallas contou que era um "sonho de criança" disputar uma semifinal de Copa do Mundo, mas negou que já esteja satisfeito. "Ainda estamos a um jogo de nosso principal objetivo, que é a final." O técnico Raymond Domenech fez coro a seu zagueiro. "Estar na semifinal é um momento excepcional, mas o objetivo é o jogo do dia 9 de julho", afirmou, em referência à data da decisão, marcada para o Estádio Olímpico de Berlim. E, se sua equipe foi chamada de favorita pelo técnico português, Domenech jogou a bola de volta para o rival. "Acho que é um jogo sem favoritos, mas, se tiver, esse é Portugal, pois Scolari já foi campeão mundial, e eu não", afirmou. O técnico explicou ainda que, por se tratar de uma semifinal, seu time enfrentará um adversário mais difícil do que nas quartas-de-final, quando venceu o Brasil por 1 a 0.