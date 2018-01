França ainda é a melhor do mundo O Brasil manteve-se em segundo lugar no ranking da Fifa, que foi divulgado nesta quarta-feira. A França continua na liderança da lista, com 810 pontos, 15 a mais do que a seleção brasileira, que soma 795. A Argentina está na terceira posição, com 764 pontos. O maior progresso entre as dez melhores seleções foi obtido pela Alemanha, que saltou do oitavo para o quinto lugar, atrás da Itália. Outro time que conseguiu um salto importante foi o Uruguai, que subiu dez posições no ranking e agora está na 30ª posição. Mas a equipe não foi a única a melhorar de situação na lista da Fifa. O Paraguai passou da décima para a oitava colocação e a Colômbia subiu quatro posições em relação ao ranking do mês passado: está agora em 14º lugar. Com a disputa da Copa América, o Chile conseguiu passar da 35ª para a 31ª posição. No entanto, o time tem sido o que mais regrediu no ranking desde o início do ano, perdendo 12 posições. O time sul-americano com melhor desempenho no mesmo período foi o Equador, que melhorou 3 posições e é atualmente o 50º do ranking. Veja a seguir as vinte melhores seleções, segundo o ranking da Fifa divulgado hoje: 1. França, 810 pontos 2. Brasil, 795 3. Argentina, 764 4. Itália, 735 5. Alemanha, 726 6. Espanha, 715 7. Portugal, 712 8. Paraguai, 713 9. República Checa, 709 10. Holanda, 695 11. Romênia, 639 12. Iugoslávia, 698 13. México, 697 14. Colômbia, 682 15. Inglaterra, 682 16. Estados Unidos, 672 17. Dinamarca, 670 18. Croácia, 668 19. Suécia 659 20. Rússia, 658