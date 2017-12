França: amistoso é teste para a Eurocopa A seleção francesa apresentou-se hoje à noite no Centro de Treinamento em Clairefontaine, e inicia amanhã a preparação para o amistoso contra o Brasil, quinta-feira, no Stade de France. Na programação do primeiro dia, o técnico Jacques Santini prevê um encontro com a imprensa pela manhã e um treino à tarde, quando serão feitas as primeiras avaliações físicas dos jogadores. Santini convocou 31 jogadores, sendo que 17 jogam no exterior. Os destaques são Zidane, do Real Madrid; Thierry Henry, Pires e Viera, do Arsenal; e Thuram, da Juventus de Turim. A base da seleção deve ser a mesma que decepcionou na Copa da Coréia do Sul e do Japão, em 2002. Apesar de o amistoso contra o Brasil ser importante pelo simbolismo - trata-se do centenário da Fifa -, o técnico Jacques Santini quer aproveitar a partida e começar as observações para definir o grupo que vai defender o bicampeonato da Eurocopa, que começa no próximo dia 13, em Lisboa. O primeiro adversário será a Inglaterra, um rival histórico dos franceses. Depois do amistoso, os jogadores serão liberados, pois o Campeonato Francês ainda não terminou. Embora o título do Lyon esteja praticamente definido, Paris Saint-Germain e Monaco ainda brigam pela segunda colocação, que vale vaga direta na próxima Copa dos Campeões. Para complicar, dois clubes franceses estão nas finais dos torneios interclubes. O Olympique de Marselha decide quarta-feira em Gotemburgo a Copa da Uefa, contra o Valencia. E no dia 26 será a vez do Monaco enfrentar o Porto, em Gelsenkirchen, na Alemanha, pela final da Copa dos Campeões. Como a reapresentação da seleção francesa será já na segunda-feira, dia 24, dificilmente Santini terá todo o grupo desde o início dos trabalhos. Por esse motivo, convocou quatro jogadores do Monaco para ?testar? no amistoso contra o Brasil. Estão programados dois amistosos até a estréia na Eurocopa, contra a Inglaterra. No dia 28, os franceses enfrentarão Andorra, em Montpellier, e no dia 6 pegarão a Ucrânia, em Paris. Nessa altura, Santini já deverá ter definido o time da Eurocopa.