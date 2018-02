França: Amistoso por vítimas de furacão França e Costa Rica disputarão um amistoso dia 9 de novembro na Martinica, uma ilha no Caribe. A partida será beneficente e a renda será destinada às vítimas dos vários furacões que passaram recentemente pela região. Segundo o site da Federação da Costa Rica, a França se comprometeu a se apresentar com todas as suas estrelas para ajudar a atrair um grande público.