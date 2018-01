França amplia vantagem no ranking A seleção da França se manteve na liderança do ranking da Fifa divulgado nesta quarta-feira, mas com uma vantagem maior em relação ao Brasil - o segundo colocado. Os franceses acumulam 816 pontos, 17 a mais que o Brasil. No mês passado, a diferença era de 11 pontos. Caiu também a diferença que separava o Brasil da seleção argentina, a terceira colocada no ranking. Hoje, o time de Luiz Felipe Scolari está três pontos à frente dos argentinos, contra os 5 pontos da pesquisa anterior. O maior salto foi dado pela seleção da Venezuela, que ganhou 15 posições. Com as quatro vitórias obtidas nas eliminatórias sul-americanas, a seleção ocupa agora o 89º lugar. O Equador também evoluiu bastante. Praticamente assegurado na Copa de 2002 pela primeira vez em sua história, os equatorianos estão entre as 40 melhores seleções do mundo. Veja os 20 primeiros do ranking da Fifa. 1. França 816 pontos 2. Brasil 799 3. Argentina 796 4. Itália 739 Portugal 739 6. Espanha 730 7. Holanda 724 8. Colômbia 723 9. Inglaterra 716 10. República Checa 713 11. México 709 12. Iugoslávia 709 13. Paraguai 705 14. Alemanha 695 15. Romenia 694 16. Croácia 685 17. Dinamarca 682 18. Suécia 678 19. Estados Unidos 670 20. Eire 669