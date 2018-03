França anuncia novidades na seleção Um dia depois de assumir a liderança do ranking da Fifa, a França anunciou nesta quinta-feira seis novidades na convocação dos 23 jogadores que vão disputar a Copa das Confederações entre os dias 30 de maio a 10 junho de 2001, na Coréia do Sul e no Japão. Os goleiros Grégory Coupet (Lyon) e Mickael Landreau (Nantes), os zagueiros Zoumana Camara (Olympique de Marselha) e Jerémie Bréchet (Lyon) e os meio-campistas Olivier Dacourt (Leeds) e Eric Carrière (Nantes) foram chamados pela primeira vez para jogarem pela atual campeã mundial. A França está no grupo A com Austrália, Coréia do Sul e México. O técnico Roger Lemerre preferiu poupar os jogadores que estão disputando os torneios na Itália e na Espanha, portanto, não chamou Zinedine Zidane (Juventus), Lilian Thuram (Parma), David Trezeguet (Juventus), Emmanuel Petit (Barcelona), Vincent Candela (Roma), Claude Makelele (Real Madrid), Johan Micoud (Parma), além do goleiro Fabien Barthez (Manchester United). Confira a lista dos convocados: Goleiros: Ulrich Ramé (Burdeos), Mickael Landreau (Nantes) e Gregory Coupet (Lyon) Zagueiros e Laterais: Marcel Desailly (Chelsea), Mikael Silvestre (Manchester), Bixente Lizarazu (Bayern de Munique), Willy Sagnol (Bayern de Munique), Martin Djetou (Monaco), Jéremie Bréchet (Lyon), Frank Leboeuf (Chelsea) e Christian Karembeu (Middlesbrough) Meio-campistas: Patrick Vieira (Arsenal), Youri Djorkaeff (Kaiserslautern), Erci Carrière (Nantes), Olivier Dacourt (Leeds) e Zoumana Camara (Olympique de Marselha) Atacantes: Thierry Henry (Arsenal), Sylvain Wiltord (Arsenal), Robert Pires (Arsenal), Nicolas Anelka (PSG), Steve Marlet (Lyon), Christophe Dugarry (Burdeos) e Laurent Robert (PSG).