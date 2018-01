França bate Coréia do Sul e tem chance A seleção da França ganhou da Coréia do Sul por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, no RFK Stadium, em Washington, e ainda tem chance de se classificar no Grupo B da 4ª edição do Mundial de futebol feminino. As francesas garantiram os três primeiros pontos na competição com gol de Puchon aos 39 minutos do segundo tempo. As sul-coreanas, com duas derrotas consecutivas, estão eliminadas e apenas cumprem tabela no sábado contra a Noruega. A França define sua sorte também no sábado contra o Brasil, líder da chave com 6 pontos. As brasileiras precisam só do empate para garantir presença na próxima fase. As francesas têm de ganhar por quatro ou mais gols de diferença.