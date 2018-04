França bate Dinamarca por 2 a 0 e se recupera de derrota para o Brasil

A França venceu a Dinamarca por 2 a 0 neste domingo, em amistoso realizado em Saint-Étienne, e se recuperou da derrota para o Brasil por 3 a 1, na última quinta-feira. Os gols da partida foram marcados por Lacazette e Giroud. O time francês tomou conta da partida e abriu o placar aos 14 minutos da primeira etapa quando Lacazette aproveitou rebote do goleiro e mandou para as redes. E os franceses aumentaram a vantagem aos 39. Giroud recebeu passe de Kondogbia dentro da área e bateu colocado para ampliar.

Na segunda etapa, assim como aconteceu no jogo contra a seleção brasileira, a França diminuiu o ritmo. A Dinamarca, no entanto, não teve força para reagir e virar. Também neste domingo, a África do Sul buscou o empate em 1 a 1 com a Nigéria, em casa, na cidade de Nelspruit. Musa colocou os nigerianos na frente aos 40 minutos do segundo tempo, mas Zungu deixou tudo igual aos 48, já nos acréscimos.

Outro empate de 1 a 1 aconteceu no amistoso entre Costa do Marfim e Guiné Equatorial, em Abidjan. Iban Salvador Edu abriu o marcador para os visitantes aos 13 minutos do primeiro tempo. Mas Max-Alain Grade fez o gol de empate aos 27 do segundo tempo.

Já o México, próximo rival do Brasil, jogou no sábado à noite, em Los Angeles, e venceu o Equador por 1 a 0. Chicharito Hernandéz marcou aos 14 minutos, chegou a 39 pela seleção mexicana, e se isolou como segundo maior artilheiro do país, atrás apenas do já aposentado Borgetti.