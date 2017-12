França bate México por 1 a 0 em 100.º jogo de Zidane No dia do 100.º jogo do meia Zinedine Zidane com a camisa da seleção francesa, a França venceu o México por 1 a 0, neste sábado, em Paris. Esta também foi a última partida do jogador em campos do país antes da aposentadoria. A despedida de Zidane do solo francês aconteceu justamente no State de France, palco da final da Copa de 1998 entre França e Brasil, onde ele teve sua atuação mais importante com a camisa de sua seleção, marcando dois gols de cabeça na vitória por 3 a 0 sobre o Brasil. A França, mesmo que timidamente, criou as melhores chances do jogo, mas sem muito sucesso. Porém, quando o primeiro tempo caminhava para o intervalo, Malouda fez a diferença, aos 45min. O meia do Lyon dominou uma bola no peito, tirando a defesa mexicana da jogada, e chutou contra a meta de Oswaldo Sanchez, abrindo o placar para a França. Logo aos 9min do segundo tempo, o técnico francês, Raymond Domenech, tirou Zidane para a entrada de Vikash Dhorasoo. A torcida que lotou o estádio aplaudiu de pé a grande estrela. França e México ainda tiveram boas chances para marcar, mas o jogo terminou mesmo com a magra vitória francesa. No mundial a França está no grupo G, junto com Suíça, Coréia do Sul e Togo. Já o México encara Portugal, Irã e angola no grupo D.