França brilha e Bayer goleia o Real O Bayer Leverkusen - dos brasileiros Juan, Roque Junior, França e Robson Ponte - fez um apresentação impecável e goleou o Real Madrid nesta quarta-feira por 3 a 0, na partida que marcou a estréia das equipes no Grupo B da Liga dos Campeões da Europa. O atacante França foi um dos principais destaques do jogo. Além de marcar um dos gols (o segundo) de seu time, o ex-são-paulino se movimentou com muita desenvoltura e levou perigo do gol espanhol seguidamente. Os outros dois gols do jogo foram marcados pelo polonês Jacek Krzynowek e pelo búlgaro Dimitar Berbatov. Ronaldo pouco apareceu e acabou sendo substituído no meio do segundo tempo, quando o time do Real já perdia por 3 a 0. O outro do grupo - Roma x Dinamo, que estava sendo disputado em Roma - foi suspendo no intervalo depois que o árbitro Anders Frisk foi atingido por um objeto atirado das arquibancadas e teve de receber atendimento médico. O Dinamo vencia o jogo por 1 a 0.