França carimba faixa do campeão alemão O atacante brasileiro França, do Bayer Leverkusen, estragou a festa do campeão Werder Bremen, neste sábado, na penúltima rodada do campeonato alemão. Mesmo jogando na casa do adversário, o Bayer goleou o Werder Bremen por 6 a 2, com três gols do brasileiro. França marcou aos 7 e aos 21 minutos do primeiro tempo. E voltou a marcar aos 16 da segunda etapa. Bierofka, Berbatov e Oliver Neuville completaram a goleada. Krstajic e Ailton marcaram para o Bremen, que parecia ainda estar de ressaca pela festa do título temporada, conquistado no último final de semana, com duas rodadas de antecipação. A rodada teve ainda os seguintes resultados neste sábado: Hannover 0 x 0 Wolfsburgo Schalke 04 4 x 1 Kaiserslautern Borússia Dortmund 3 x 1 Borússia Moenchengladbach 1860 Múnich 1 x 1 Hertha Berlín Colônia 4 x 0 Hansa Rostock Stuttgart 3 x 1 Bayern Múnich Friburgo 0 x 0 Hamburgo Eintracht Frankfurt 3 x 2 Bochum