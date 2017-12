França casa antes de ir para o Bayer Na véspera de seu casamento com Daniela Damasceno, previsto para este sábado, na capital, o atacante França encontrou ainda mais um motivo para animação. Wagner Ribeiro, empresário do jogador, afirmou que a novela da transferência para o Bayer Leverkusen, da Alemanha, deverá ter seus capítulos finais na próxima semana pois já houve acordo entre o atleta, o clube alemão e o São Paulo. Segundo o representante do atacante, a conclusão do processo de negociação já poderia ter acontecido, mas os dirigentes alemães optaram por vir ao Brasil para selar o acordo após o período de festas de fim de ano. Enquanto isso, o jogador continua seus preparativos para a transferência de país subindo ao altar. Ribeiro, que também é representante de Kaká, afirma que o meia continua negociando a renovação de seu contrato. O clube quer ampliar o atual acordo, que garante a permanência do jogador até 2003, para 2005 oferecendo um substancial aumento de salário, extra-oficialmente estimado em R$ 80 mil mensais. O jogador gostou da proposta, mas quer estender seu contrato somente até 2004.