França chega à Alemanha abatida por Cissé Abatida pelo corte do atacante Djibril Cissé, a seleção da França desembarcou nesta quinta-feira, em Hannover, para a disputa da Copa do Mundo, na Alemanha. Junto com o grupo, estava Sidney Govou, do Lyon, chamado às pressas. Nenhum jogador e nem o técnico Raymond Domenech quis falar sobre o companheiro contundido. Cissé se machucou no amistoso em que a França venceu a China por 3 a 1, na quarta-feira. O jogador de 26 anos deixou o gramado de maca ainda no primeiro tempo, com suspeita de fratura na perna direita. Um exame posterior confirmou a lesão e o atleta foi operado no mesmo dia. A França estréia na Copa na próxima terça-feira (13), contra a Suíça, em Stuttgart. No mesmo dia, Coréia do Sul e Togo fazem o outro jogo do Grupo G, em Frankfurt.