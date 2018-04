França começa o ciclo sem Zidane A França inicia nesta quarta-feira nova fase em sua história - sob novo comando e sem um de seus maiores astros. Os campeões do mundo de 1998 recebem a Bósnia, no amistoso em Rennes, na estréia do técnico Raymond Domenech e não contam mais com o talento de Zinedine Zidane. O craque do Real Madrid disse que, aos 32 anos, considera encerrado seu ciclo com a camisa dos bleus. Atitude semelhante tiveram Thuram, Lizarazu e Desailly. O treinador começa a montar o time que disputará as eliminatórias européias, no grupo 4, com Irlanda, Suíça, Israel, Chipre e Ilhas Faroe. A Itália também está sob nova direção - saiu Giovanni Trapattoni, após a Euro-04, e entrou Marcello Lippi. O teste inicial da Squadra Azzurra será em Reykjavik, contra a Islândia. Os italianos também usam o jogo como etapa de preparação para a fase de classificação da Europa para o torneio de 2006. A Europa terá ainda os seguintes amistosos: Moldávia x Geórgia, Noruega x Bélgica, Polônia x Dinamarca, Chipre x Albânia, Turquia x Bielorrússia, Suíça x Irlanda do Norte, Ilhas Faroe x Malta, Irlanda x Bulgária, Áustria x Alemanha, Croácia x Israel, Inglaterra x Ucrânia, Escócia x Hungria, Eslovênia x Sérvia e Montenegro e Espanha x Venezuela.