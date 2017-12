França convocada para jogo contra Brasil A ausência do goleiro Fabien Barthez é a principal novidade da lista de 31 convocados para a seleção da França que enfrenta o Brasil no dia 20 de maio, no amistoso em comemoração aos 100 anos da Fifa. O goleiro foi dispensado pelo técnico Jacques Santini a pedido do Olympique de Marselha, que um dia antes do jogo enfrenta o Valencia, pela Copa da Uefa. Um outro jogador do Olympique, Steve Marlet, também ficou de fora. Vários campeões do mundo estão na lista, entre eles, Marcel Desailly, Lizarazu, Thuram e Zidane. A dupla do Arsenal, Pires e Henry também foi chamada. Veja a lista completa. Goleiros - Grégory Coupet (Lyon), Mickaël Landreau (Nantes), Ulrich Ramé (Bordeaux) Defensores - Jean-Alain Boumsong (Auxerre), Marcel Desailly (Chelsea/ING), Patrice Evra (Mônaco), William Gallas (Chelsea/ING), Bixente Lizarazu (Bayern Múnich/ALE), Bernard Mendy (París SG), Mikael Silvestre (Manchester United/ING), Sébastien Squillaci (Mônaco), Lilian Thuram (Juventus Turín/ITA), Willy Sagnol (Bayern Múnich/ALE), Philippe Mexes (Auxerre) Meio-campistas - Ousmane Dabo (Lazio Roma/ITA), Ludovic Giuly (Mónaco), Olivier Kapo (Auxerre), Claude Makelele (Chelsea/ING), Olivier Dacourt (Roma/ITA), Patrick Vieira (Arsenal/ING), Robert Pires (Arsenal/ING), Jérôme Rothen (Mónaco), Sylvain Wiltord (Arsenal/ING), Zinedine Zidane (Real Madrid/ESP), Johan Micoud (Werder Bremen/ALE), Benoît Pedretti (Sochaux) Atacantes - Sidney Govou (Lyon), Thierry Henry (Arsenal/ING), David Trezeguet (Juventus Turín/ITA), Peguy Luyindula (Lyon), Louis Saha (Manchester United/ING)