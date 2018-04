França corta Ménez de jogo com Brasil e chama novato

Ménez ainda se recupera de uma lesão nas costas e acabou sendo excluído por essa razão. O atacante não entra em campo desde que marcou o gol do título do Campeonato Francês para o Paris Saint-Germain na vitória por 1 a 0 sobre o Lyon, em partida disputada no dia 12 de maio.

Formado nas categorias de base do Lyon, Lacazette foi titular da equipe nas duas últimas temporadas e agora recebe a sua primeira oportunidade na seleção francesa. O jogador, de 21 anos, marcou quatro gols nesta temporada pelo clube e tem passagens pela seleção de base do país.

Assim, Lacazette poderá disputar a sua primeira partida pela equipe principal da França nos amistosos programados para a América do Sul. Antes do duelo com o Brasil, a seleção francesa vai enfrentar o Uruguai no dia 5 de junho, em Montevidéu.