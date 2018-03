França define grupo de jogadores para Eurocopa de 2008

Apesar das ausências do goleiro Mickaël Landreau e do atacante Djibril Cissé, que não foram convocados, o elenco francês conta com estrelas como o astro Thierry Henry, do Barcelona, e o meia Franck Ribery, que defende o Bayern de Munique. A França está na chave C da Eurocopa, o chamado "grupo da morte", ao lado de Itália, Romênia e Holanda. A estréia será diante dos romenos, dia 9, no estádio Letzigrund da cidade suíça de Zurique. Os outros dois jogos da seleção francesa serão contra a Holanda, dia 13, no Stade de Suisse de Berna; e diante da Itália, em partida que lembrará a final da Copa de 2006, dia 17 em Zurique. CONFIRA A CONVOCAÇÃO COMPLETA: Goleiros: Grégory Coupet (Lyon/FRA), Sébastien Frey (Fiorentina/ITA) e Steve Mandanda (Olympique de Marselha/FRA). Zagueiros: Éric Abidal e Lilian Thuram (Barcelona/ESP), Patrice Evra (Manchester United/ING), William Gallas (Arsenal/ING), Willy Sagnol (Bayern de Munique/ALE), François Clerc, Sébastien Squillaci e Jean-Alain Boumsong (Lyon/FRA). Meio-campistas: Lassana Diarra (Portsmouth/ING), Claude Makelele e Florent Malouda (Chelsea/ING), Jeremy Toulalan e Sydney Govou (Lyon/FRA), Patrick Vieira (Inter de Milão), Franck Ribery (Bayern de Munique/ALE). Atacantes: Nicolas Anelka (Chelsea/ING), Thierry Henry (Barcelona/ESP), Samir Nasri (Olympique de Marselha/FRA), Karim Benzema (Lyon/FRA) e Bafetimbi Gomis (Saint-Étienne/FRA).