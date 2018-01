França derrota a Turquia por 3 a 2 França e Camarões vão fazer a final da Copa das Confederações no domingo, às 16 horas (de Brasília), no Stade de France, em Saint-Dennis, região metropolitana de Paris. Os donos-da-casa passaram apertado pela Turquia, nesta quinta-feira, venceram por 3 a 2 e garantiram presença na segunda decisão consecutiva do torneio (ficaram com o título em 2001). Na outra semifinal, os camaroneses bateram a Colômbia por 1 a 0. Os perdedores se enfrentam sábado, às 14 horas, em Saint-Etienne (500 quilômetros de Paris). Apesar das pressões por parte da federação camaronesa, que admite não entrar no campo antes de as causas da morte do meia Marc-Vivien Foe serem devidamente esclarecidas e detalhadas, a Fifa não trabalha com a hipótese de ver uma competição oficial terminar sem o jogo decisivo. O jogador de Camarões sentiu-se mal aos 27 minutos do segundo tempo da partida diante dos colombianos. Atendido no gramado e encaminhado a um hospital de Lyon, não resistiu. No campo, pela primeira vez a competição levou emoção ao público. Na partida realizada em Saint-Dennis, os 41.195 torcedores franceses e turcos conviveram com a expectativa até os instantes finais. Aos 42 minutos do segundo tempo, o juiz uruguaio Jorge Larrionda marcou pênalti para o time de Senol Gunes. Era a chance de os turcos empatarem e levarem a partida para a prorrogação. Contudo, o meia Okan Yilmaz chutou para fora, à direita do goleiro francês. A defesa turca falhou demais no início do jogo. Conclusão: a França decidiu a partida ainda no primeiro tempo. Thierry Henry marcou o primeiro aos 11 minutos, aproveitando boa jogada pela direita. Com toque de bola rápido, os donos-da-casa envolveram o adversário. Robert Pires aumentou aos 26, mais uma vez com troca de passes dentro da área da Turquia. Para piorar, o goleiro Rustu, que foi para o jogo machucado, não suportou e teve de ser substituído aos 35. Sem alternativa, os visitantes partiram para cima. O técnico francês, Jacques Santini, adotou um esquema defensivo. Mas faltando três minutos para terminar o primeiro tempo, Karadeniz diminuiu. Mal houve tempo para festa. Um minuto depois Wiltord ampliou para 3 a 1. Sem nada a perder, Gunes mandou o time ao ataque e logo aos 3 da segunda etapa Tuncay descontou. O gol deu vibração à partida. De um lado o time vermelho atacando. Do outro, os franceses se defendendo como podiam. A prova disso foi o tempo de posse de bola. Os turcos terminaram com 61%. Emoção - Santini deixou o gramado do Stade de France emocionado. Primeiro pela vitória de sua equipe. Segundo, pelo ocorrido com Foe, atleta bastante conhecido e querido dos franceses por já ter atuado naquele país. "É um dia complicado. Ao mesmo tempo temos de conviver com duas emoções completamente diferentes. Oferecemos nossas homenagens a ele (Foe)", afirmou o treinador da França.