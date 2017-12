França derrota Alemanha por 3 a 0 A França venceu a Alemanha, por 3 a 0, fora de casa, em jogo amistoso e completou a seqüência de 13 jogos invictos ? um recorde na história da seleção francesa. Os alemães, que estrearam um novo uniforme, todo preto, com apenas três estrelas no peito (referente aos títulos mundiais), completaram mais de três anos sem vencer nenhuma das grandes seleções européias ? a grande vitória anterior ocorreu em outubro de 2000, contra a Inglaterra, em Wembley (1 a 0). As equipes já estão classificadas para a Eurocopa/2004, em Portugal. Os franceses nem se incomodaram de estar jogando longe de casa. A partida foi em Gelsenkirchen, no estádio do Schalke, sede da decisão da Liga dos Campeões. Thierry Henry abriu o placar, de cabeça, aos 21 minutos do primeiro tempo, depois do cruzamento de Lizarazu. A equipe de Jacques Santini só ampliou na segunda etapa. David Trezeguet, atacante da Juventus, marcou aos 10, depois de receber passe de Henry. Aos 36, Trezeguet voltou a marcar. Henry lançou Zidane, que deixou o atacante da Juventus livre para definir, na saída de Oliver Kahn. Com a vantagem no placar, os franceses se deram ao luxo de apenas tocar a bola, embalados pelos gritos de ?olé? dos torcedores que acompanharam a seleção até a Alemanha. O brasileiro naturalizado Kevin Kuranyi, atacante do Stuttgart, jogou os 90 minutos. E foi um dos poucos a criar algum lance de perigo para a Seleção Alemã. Em Aveiro, a seleção portuguesa, dirigida por Luiz Felipe Scolari, voltou a decepcionar, ao só empatar com a Grécia por 1 a 1. Figo perdeu um pênalti no primeiro tempo. Outros resultados: República Checa 5 x 1 Canadá, Albânia 2 x 0 Estônia, Egito 2 x 1 Afeganistão e Senegal 1 x 0 Costa do Marfim.