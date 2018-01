França derrota Colômbia por 1 a 0 Jogando em casa, na cidade de Lyon, a França conseguiu uma vitória magra sobre a Colômbia, por 1 a 0, nesta quarta-feira, pela primeira rodada da Copa das Confederações. O único gol do jogo foi marcado pelo atacante Thiery Henry, de pênalti, aos 39 minutos do primeiro tempo. Com isso, os franceses lideram o grupo A, ao lado da seleção japonesa, que também tem 3 pontos depois de vencer a Nova Zelândia por 3 a 0. Na próxima rodada, sexta-feira, jogam Colômbia x Nova Zelândia e França x Japão. O jogo desta quarta-feira começou em alta velocidade, com a Colômbia partindo para cima dos donos da casa. A marcação dos dois lados era forte, violenta muitas vezes, obrigando o árbitro português Lucílio Cardoso a distribuir vários cartões amarelos. Aos 10 minutos, numa cobrança de falta, Velásquez por pouco não abriu o placar para os colombianos. A França cresceu no jogo e chegou bem perto de marcar, com Cissé e Henry, aos 28 e 31 minutos, respectivamente. Aos 38, Velásquez, dentro da área, interceptou a bola com a mão. O árbitro Cardoso achou que o lance foi intencional e marcou pênalti. Henry bateu forte no canto direito de Oscar Córdoba: 1 a 0. Na segunda etapa, a França, previsível, por pouco não foi surpreendida. Faltou foi pontaria aos atacantes sul-americanos. Aos 44, Velásquez, sozinho, chutou forte e acertou o travessão francês. Mas ficou nisso.