França derrota Costa Rica de virada A seleção da França mostrou muita disposição para vencer a Costa Rica por 3 a 2, de virada, nesta quarta-feira, em Fort-de-France, na ilha de Martinica (ex-colônia francesa no Caribe). O amistoso foi realizado em prol das vítimas dos últimos furacões que assolaram a região. No primeiro tempo, os franceses foram dominados pelos costarriquenhos, que fizeram 2 a 0 com gols de Saborio e Fonseca. Na segunda etapa, a campeão do mundo em 1998 resolveu jogar futebol e conseguiu a virada com gols de Anelka, Cisse e Henry. No próximo sábado, a França jogará mais um amistoso, muito mais complicado, com vistas para a Copa do Mundo de 2006. No Stade de France, em Paris, o adversário será a Alemanha.