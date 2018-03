França derrota Equador por 2 x 0 em amistoso pré-Euro A seleção francesa venceu na terça-feira o Equador por 2 x 0, em amistoso preparatório para a Eurocopa e as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2010. Os gols da partida, disputada em Grenoble, foram marcados por Bafetimbi Gomis, aos 14 e 41 minutos do segundo tempo. A equipe equatoriana teve várias oportunidades de marcar no primeiro tempo, mas não abriu o placar. No segundo tempo, os franceses dominaram e os gols de Gomis desmotivaram o Equador, que enfrenta a Argentina no dia 15 de junho. Os equatorianos buscam sua terceira classificação consecutiva para um Mundial. (Por Alexandra Valencia)