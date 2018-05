França derrota o 'assustado' Brasil em casa e vence a Copa do Mundo de 1998

A Copa do Mundo de 1998 foi marcada por pelo menos dois momentos inusitados. Primeiro pela recuperação de Zinedine Zidane, que após ser expulso diante da Arábia Saudita no segundo jogo, foi suspenso por duas partidas e se tornou o grande nome do Mundial, ao fazer dois gols na final contra o Brasil, liderando os franceses ao seu primeiro título com uma vitória sem contestação, por 3 a 0, sobre a seleção brasileira.

O outro momento envolveu Ronaldo Fenômeno, que poucas horas antes da decisão passou mal na concentração, teria sofrido convulsões, acabou levado para o hospital e chegou a ter seu nome retirado da lista inicial dos titulares de Zagallo, que escalou Edmundo em um momento inicial.

Após fazer exames, Ronaldo chegou quase em cima da hora no estádio, jogou, mas a seleção parecia traumatizada com o que ocorrera na concentração e não ocnseguiu desenvolver seu futebol em momento algum.

O Mundial foi marcado por grandes duelos como Argentina e Inglaterra, vencido pelos sul-americanos nos pênaltis, após empate por 2 a 2.

Contra os holandeses nas quartas, os argentinos não tiveram a mesma sorte. O time europeu vivia uma das suas melhores gerações e venceu com um golaço emblemático do atacante Dennis Bergkamp.

A semifinal entre Holanda e Brasil também foi espetacular. Após empate por 1 a 1 no tempo normal, a vaga na decisão foi definida nos pênaltis e Taffarel se destacou mais uma vez - no entanto, não conseguiu parar a grande atuação de Zidane contra a seleção - a primeira de duas atuações incríveis, com a segunda delas ocorrida no Mundial de 2006.

FICHA TÉCNICA DA FINAL

FRANÇA 3 X 0 BRASIL

FRANÇA: Barthez; Thuram, Leboeuf, Desailly e Lizarazu; Deschamps, Karembeu (Boghossian), Petit e Zidane; Djorkaeff (Vieira) e Guivarc'h (Dugarry). Técnico: Aimé Jacquet.

BRASIL: Taffarel; Cafu, Junior Baiano, Aldair e Roberto Carlos; Cesar Sampaio (Edmundo), Dunga, Leonardo (Denílson) e Rivaldo; Bebeto e Ronaldo. Técnico: Zagallo.

GOLS: Zidane aos 27 e aos 46 minutos do primeiro tempo. Petit, aos 45 do segundo tempo.

ÁRBITRO: Said Belqola (Marrocos).

DATA: 12 de julho de 1998

LOCAL: Stade de France (Paris).