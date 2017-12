França derrota Suíça por 2 a 0 Campeã européia, a seleção francesa se impôs com naturalidade sobre a Suíça por 2 a 0 em amistoso realizado em Genebra. A equipe treinada por Jacques Santini controlou o encontro do começo ao fim e poderia ter vencido por goleada. ?Estávamos um pouco relaxados no primeiro tempo. Por isso, no intervalo, combinamos aumentar o ritmo e acredito que apresentamos um bom futebol?, comentou o capitão francês, Marcel Desailly. O meia Zinedine Zidane mostrou mais uma vez um grande futebol. Foi o atleta do Real Madrid o autor do lançamento para Wiltord, do Arsenal, abrir o placar, aos 13 minutos. A vantagem no placar aumentou a confiança dos franceses, que, no entanto, não conseguiam finalizar com precisão as chances de gol criadas. No segundo tempo, logo aos 10 minutos, Marlet recebeu passe de Wiltord e finalizou com categoria: 2 a 0. A superioridade da França era tanta que a torcida suíça chegou a vaiar sua seleção pela falta de inoperância no ataque. Terceira colocada na Copa do Mundo de 2002, a Turquia também não teve dificuldades para passar pela Moldávia por 2 a 0. A surpresa da rodada ficou por conta da Rússia, que perdeu em casa para Israel por 2 a 1. Outros resultados: China 0 x 0 Chile, Eslovênia 2 x 1 Hungria, Dinamarca 1 x 1 Finlândia, Noruega 0 x 0 Escócia, Macedônia 3 x 1 Albânia, Bulgária 3 x 0 Lituânia, Bielo-Rússia 2 x 1 Irã, Letônia 0 x 3 Usbequistão, Estônia 1 x 2 Polônia e Liechtenstein 2 x San Marino.