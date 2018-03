França deve acertar com time espanhol Apesar de a diretoria do São Paulo anunciar publicamente o interesse em repatriar o atacante França - hoje no Bayer Leverkusen, da Alemanha - o destino do jogador deve ser mesmo o futebol espanhol. De acordo com declarações feitas nesta segunda-feira à Rádio Jovem Pan pelo procurador do atleta, Vágner Ribeiro, França está negociando com o Atlético de Madrid. Segundo o procurador, o atacante também recebeu proposta do Villarreal, mas deve acertar mesmo com o clube madrilheno. Ribeiro revelou que o jogador está insatisfeito no Bayer - para onde se transferiu há 3 anos - porque vem sendo colocado na reserva sistematicamente. Por conta disso, decidiu sair. Vágner Ribeiro contou que o centroavante recebeu propostas de quatro clubes brasileiros - Internacional, Cruzeiro, Flamengo ?e de um grande clube de São Paulo?. Pouco depois, o procurador admitiu que diretores do Tricolor chegaram a ligar para França, mas confidenciou que orientou o atacante a permanecer na Europa. Vágner Ribeiro disse que ainda nesta segunda-feira deve encontrar-se com dirigentes do Atlético de Madrid para definir a transferência. Na semana que vem, ele pretende encontrar-se com dirigentes do Bayer para formalizar o fim do contrato. De acordo com Vágner Ribeiro, representantes do clube alemão estão conformados com a saída de França e já estariam no Brasil para contratar um substituto.