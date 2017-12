França deve poupar Zidane no amistoso contra a Dinamarca O meia Zinedine Zidane deve ser poupado do amistoso da França contra a Dinamarca, nesta quarta-feira, em Lens, depois de mostrar sinais de cansaço na vitória sobre o México por 1 a 0, sua centésima partida com a camisa dos "Bleus", no último sábado, no Stade de France. O técnico Raymond Domenech disse que aproveitou o duelo contra os mexicanos para ver, em campo, o estado físico de seus jogadores, e contra a Dinamarca, algoz da França na Copa de 2002, começará a definir a equipe titular. Mas Zidane, garante, tem sua vaga assegurada. A França ainda faz mais um amistoso antes da estréia: contra a China, na quarta, dia 7, em Saint-Etienne. Na Copa, começa sua campanha contra a Suíça, no dia 13, em Stuttgart. Outra novidade deve ser a entrada de Thierry Henry no ataque, ao lado de Trezeguet. Último jogador a se juntar ao elenco, já que disputou a final da Liga dos Campeões pelo Arsenal, no dia 17 de maio, o jogador ganhou folga no sábado. Favoritismo, não Nesta terça-feira, o volante Patrick Vieira, um dos jogadores mais experientes da seleção, disse que sua equipe correrá por fora na disputa pelo título da Copa do Mundo, e que essa é a melhor opção, depois do fiasco em 2002, quando o time, favorito, se despediu da Copa na primeira fase, sem vencer e nem sequer marcar gols. "Não somos os favoritos, e sim o Brasil, mas nosso time é forte o sufuciente para disputar o título", afirmou o volante. "Não quero falar muito do passado, mas posso dizer que as coisas serão diferentes. Fisicamente, estamos bem melhores que em 2002, e taticamente a coisa começa a se acertar", afirmou o jogador da Juventus, que afastou as preocupações sobre Zidane. "Você o vê treinar e pode perceber sua motivação. Não estou preocupado, ele está bem na Copa, acreditem em mim", disse o volante. Zidane já anunciou que vai pendurar as chuteiras depois da Copa do Mundo, embora clubes da China tenham anunciado o interesse em evitar a aposentadoria do jogador.