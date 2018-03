França deve voltar contra o Vitória O atacante França deverá ser a principal novidade do São Paulo para a partida contra o Vitória, quarta-feira, em Salvador. Ele havia ficado de fora do jogo de ida contra a equipe baiana, quando o São Paulo venceu por 3 a 0, por causa de uma contratura na coxa. Com a recuperação do atacante, que treinou normalmente hoje, o técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, pediu à torcida que tenha mais paciência com o jogador. Para o técnico, França está sendo vítima de uma perseguição gratuita, principalmente quando não faz gols. "Contra o Corinthians, ele não marcou mas fez jogadas incríveis, que só um craque faz", destacou Vadão, referindo-se à vitória por 3 a 1 sobre o rival paulista na semana passada. Por outro lado, o lateral-direito Belletti, contundido há duas semanas, continuará de fora. Já o meia Carlos Miguel comemorava o fato de não fazer parte da lista de contundidos da equipe, algo que estava se tornando freqüente nos últimos meses. O jogador, ao contrário, disse que está se sentindo muito bem clínica e fisicamente, o que o tem ajudado a ser um dos principais jogadores do São Paulo neste momento. Carlos Miguel também atribuiu seu rendimento à sincronia do meio-campo. "A cobertura dos volantes tem me dado tranqüilidade para avançar", ressaltou. O jogador é conhecido pelo seu estilo copeiro, que aprendeu no Grêmio, sob o comando de Luiz Felipe Scolari. Ele acredita que, para chegar às quartas-de-final da Copa do Brasil, o São Paulo deve utilizar agora os mesmos instrumentos usados pela equipe gaúcha na década de 90. Ou seja, vencer bem os jogos em casa e aproveitar-se da vantagem no campo do adversário. "Estamos no caminho certo", observou. Contra o Vitória, o São Paulo pode perder por até dois gols de diferença para ficar com a vaga.