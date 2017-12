França dispara na liderança da Fifa A seleção francesa disparou na liderança do ranking da Fifa, segundo o novo levantamento divulgado nesta quarta-feira em Zurique e abriu 22 pontos de diferença em relação ao Brasil, o segundo colocado. A equipe francesa - campeã da Copa das Confederações - subiu de 796 pontos do último levantamento, no mês passado, para 818 agora. Com o quarto lugar na Copa das Confederações, o Brasil ganhou dois pontos e acumula agora 796. A Argentina aparece em terceiro (771), seguida da Itália (747), Portugal (734) e Espanha (733). O ranking da Fifa - criado em 93 - é atualizado mensalmente. Veja a posição das 20 melhores seleções do mundo, segundo a Fifa. 1. França - 818 pontos 2. Brasil - 796 3. Argentina - 771 4. Itália - 747 5. Portugal - 734 6. Espanha - 733 7. República Tcheca - 726 8. Alemanha - 720 9. Holanda - 718 10. Paraguai - 714 11. Iugoslávia - 702 12. Romênia - 696 13. Inglaterra - 693 14. Croácia - 672 15. México - 670 16. Dinamarca - 665 Estados Unidos - 665 18. Colômbia - 660 Noruega - 660 20. Rússia - 659