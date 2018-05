França disputará amistosos com Camarões e Escócia antes da Eurocopa

A França (24ª colocada no ranking da Fifa) vai enfrentar a seleção de Camarões (62ª) em 30 de maio, em Nantes. Depois, em 4 de junho, a equipe dirigida por Didier Deschamps terá pela frente a Escócia (46ª), que não se classificou para a Eurocopa, em Metz, no seu último teste antes do torneio.

Cabeça de chave do Grupo A da Eurocopa, a França vai abrir o torneio em 10 de junho, diante da Romênia. Os seus outros adversários na fase de grupos vão ser a Albânia e a Suíça. A decisão do torneio está agendada para 10 de julho.

Antes desses amistosos, a França ainda tem dois compromissos agendados, ambos em março. Os duelos vão ser com a Holanda, no dia 25, em Amsterdã, e a Rússia, no dia 29, no Stade de France.