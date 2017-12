França diz que poderá acabar com tecnologia da linha do gol

O futebol francês poderá deixar de contar com a tecnologia da linha de gol ao fim da temporada europeia, em maio do próximo ano. Em comunicado enviado à Fifa, a liga que organiza o Campeonato Francês apontou falhas no sistema que é utilizado na competição, e que é o mesmo usado na Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

+ Chineses apostam em escola de futebol no interior de São Paulo

O aviso foi feito após reunião realizada nesta terça-feira, na qual os cartolas franceses admitiram a possibilidade de encerrar o contrato em 2018. A advertência foi feita diretamente à empresa GoalControl, responsável pela tecnologia usada no Francês.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sem entrar em detalhes sobre o tipo de problema verificado no sistema, a liga francesa expressou "insatisfação com as falhas" em diversas partidas. Não foi apontado em quais jogos teria ocorrido o erro nas marcações.

Os franceses relataram os problemas também à Fifa, que deve utilizar o mesmo sistema na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Se isso acontecer, será o segundo Mundial seguido a contar com a tecnologia. A entidade máxima do futebol mundial ainda não se manifestou sobre as reclamações.