França domina estatísticas, vence o Togo e se classifica A França se redimiu de suas duas más apresentações contra Suíça e Coréia do Sul e venceu com domínio das estatísticas o eliminado Togo por 2 a 0, nesta sexta-feira, em Colônia. O resultado, que coloca a França como segunda colocada do Grupo G mostrou-se conseqüência da superioridade francesa nos números da partida. Os europeus tiveram 56% da posse de bola, contra só 44% dos africanos. Aliás, a equipe do Togo só teve o resultado de uma estatística mais alto que os franceses: o número de faltas cometidas, com 22 contra 12 da equipe do técnico Raymond Domenech. Aliás, por conta disso também foram advertidos com cartões amarelos mais vezes. Foram três amarelos para o Togo e somente um para a França. No mais, total domínio francês, que finalizou 17 vezes e acertou nove chutes ao gol de Kossi Agassa, que não tivesse feito uma bela partida, o Togo poderia ter saído de campo com uma derrota mais elástica. Os africanos testaram pouco Barthez, arqueiro francês só teve duas bolas chutadas em direção a sua meta em oito tentativas. Decisivo nas duas jogadas dos gols da França, o volante da Juventus, Patrick Vieira foi eleito o melhor jogador da Partida. Ele fez um dos gols e deu o passe para o segundo, do artilheiro Thierry Henri. Veja abaixo as estatísticas do jogo: Finalizações: França, 17; Togo, 8 Finalizações certas: França, 9; Togo, 2 Faltas cometidas: França, 12; Togo, 22 Cartões amarelos: França, 1; Togo, 3 Cartões vermelhos: França, 0; Togo, 0 Escanteios: França, 9; Togo, 1 Impedimentos: França, 5; Togo, 3 Posse de bola: França, 56%; Togo, 44% Melhor jogador da partida: Patrick Vieira (França) (Com fifaworldcup.com)