França e Alemanha em clima de decisão França e Alemanha, dois países europeus com futebol de ponta, conhecem neste sábado seus novos campeões. Os respectivos torneios nacionais mostraram equilíbrio desde o início e chegam indefinidos à última rodada. Os franceses assistem ao duelo direto entre o líder Lens (64), que visita o segundo colocado Lyon (63). Já os alemães acompanham as peripécias de Borussia Dortmund (67), Bayer Leverkusen (66) e Bayern de Munique (65), os três que aparecem em condições de fazer a festa pelo título. O encerramento de temporada na França entra para a história porque é a primeira vez que a decisão ocorre na 34ª rodada, com duelo entre os dois candidatos à taça. O interesse pelo jogo, no estádio Gerland, é tão grande que o Lyon recebeu 200 mil pedidos de entradas, embora a capacidade máxima seja de 42 mil lugares. O Lyon precisa ganhar para garantir conquista inédita, e diante de seu público. O clube tem no currículo uma Copa da Liga Francesa e três Copas da França. Já o Lens só alcança a segunda coroa - a primeira foi em 98 -, se empatar no campo do adversário. Equilíbrio alemão - Os alemães estão acostumados a finais em alta tensão. Por isso, não se impressionam com as três possibilidades que surgem na 34ª rodada, em que os candidatos jogam em casa. O Borussia Dortmund é o único que só depende de seu resultado para ficar novamente com o título. O time dos brasileiros Evanílson, Dedê, Ewerthon e Amoroso (artilheiro do campeonato) recebe o Werder Bremen (56 pontos e de olho em vaga na Copa da Uefa). O Bayer Leverkusen, que liderava até a semana passada, procura fazer sua parte contra o Hertha Berlin (61) e torce para queda do Borussia. O consolo no momento é a classificação para a final da Liga dos Campeões da Europa, dia 15, contra o Real Madrid. O Bayern de Munique enfrenta o Hansa (34), precisa ganhar e esperar por tropeços dos outros dois. A ESPN/Brasil transmite a última rodada do Campeonato Alemão ao vivo, a partir das 10h30.