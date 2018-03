França e Austrália disputam liderança A cidade de Daegu, na Coréia do Sul, aguarda com expectativa o jogo de sexta-feira, às 5 horas de Brasília. Pela segunda rodada do grupo A da Copa das Confederações, a França, primeira do ranking da Fifa, campeã mundial e européia, enfrenta a Austrália, destaque das Eliminatórias da Oceania, pelas implacáveis goleadas (22 a 0 em Tonga e 31 a 0, Samoa Ocidental). Um tempero a mais para o confronto é a boa estréia das duas seleções no torneio. Nesta quarta-feira, as equipes venceram e convenceram, apresentando bom futebol e dividem a liderança da chave. Os franceses foram impiedosos contra uma das anfitriãs da competição, a Coréia do Sul - o outro grupo tem sede no Japão -, ao massacrar por 5 a 0. Os australianos superaram os mexicanos, atuais campeões da Copa das Confederações, por 2 a 0. O torneio é uma prévia da Fifa para a Copa do Mundo de 2002, que será realizada pela primeira vez em dois países: Coréia do Sul e Japão. A França demonstrou que não é a melhor seleção do mundo por acaso. Mesmo desfalcada de seis dos seus principais jogadores - o goleiro Fabien Barthez, o volante Emmanuel Petit, o lateral Liliam Thuram, o meia Zinedine Zidane e os atacantes David Trezeguet e Thierry Henry -, confirmou o favoritismo ao título, ao chegar à vitória com facilidade, não sendo ameaçada em nenhum momento. Steve Marlet, em belo voleio, abriu o marcador para o franceses. Após rebate da barreira, em cobrança de falta, Patrick Vieira acertou um forte chute de fora da área e ampliou. Nicolas Anelka, de carrinho, fez o terceiro ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Youri Djorkaeff, deslocando do goleiro, e Silvain Wiltord, em contra-ataque, definiram a vitória da França. A goleada só não foi maior porque Christophe Dugarry desperdiçou um pênalti no primeiro tempo. O outro duelo do Grupo A será às 7h30, em Ulsan, também na Coréia, onde os donos da casa buscam a reabilitação diante do México, que tenta espantar o fantasma das derrotas. Além do tropeço, em Suwon, diante da Austrália, por 2 a 0, gols de Murphy e Skoko, os coreanos vem de goleada para a Inglaterra, em amistoso, por 4 a 0.