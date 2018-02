França é campeã do Torneio de Toulon A França conquistou nesta quinta-feira o título do Torneio de Toulon, categoria Sub-21. Na final, a seleção francesa derrotou a Suécia por 1 a 0, com o gol de Bergougnoux. Já o Brasil, que perdeu para a China por 1 a 0, terminou o torneio na quarta colocação.