França é campeã mundial da Sub-17 A seleção da França conquistou neste domingo o título de campeã mundial Sub-17 ao vencer a Nigéria, com facilidade, por 3 a 0. Os gols da vitória foram marcados por Florent Sinama, aos 34 minutos do primeiro tempo, Anthony Le Tallec, aos 7 e Samuel Pietre, aos 35 da etapa complementar. Os franceses eliminaram o Brasil e a Argentina durante a fase de classificação do torneio. Na disputa pelo terceiro lugar, Burkina Fasso derrotou a Argentina por 2 a 0, com gols de Paul Gorogo e Henoch Conombo. Esse foi o primeiro título dos franceses na competição e o segundo de uma seleção européia desde que o torneio foi criado. Nas duas edições anteriores, o Brasil havia sido campeão.