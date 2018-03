França é campeã no futebol de areia A França conquistou o título da Copa do Mundo de Futebol de Areia, a primeira organizada pela Fifa. Na final deste domingo, no Rio, os franceses ganharam de Portugal nos pênaltis, por 1 a 0, após empate por 3 a 3 no tempo normal e na prorrogação. O Brasil terminou o torneio em terceiro lugar, ao vencer o Japão por 11 a 2.