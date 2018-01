França e Colômbia se classificam A seleção da Colômbia eliminou o Japão e garantiu vaga nas semifinais da Copa das Confederações ao derrotar a equipe dirigida pelo brasileiro Zico, por 1 a 0, com gol de Giovanni Hernandez. Com o resultado, os colombianos asseguraram o segundo lugar no Grupo A, atrás da seleção da casa, a França, que goleou a Nova Zelândia por 5 a 0 e chegou a sua terceira vitória consecutiva no torneio. A Colômbia, dirigida por Francisco Maturana, começou o jogo com um único pensamento, o de conseguir a vitória, já que o Japão, que tinha o mesmo número de pontos antes da partida (3 pontos), tinha melhor saldo de gols. Talvez pelo mesmo motivo, os japoneses arriscaram pouco. Ainda assim, o Japão foi melhor no jogo, mas acabou levando o gol após uma boa jogada do colombiano Hernández, aos 14 minutos do segundo tempo. Nos 20 minutos finais, o Japão partiu com tudo para cima da Colômbia, tentando reverter o placar, mas não obteve êxito. Com a vitória, a Colômbia, que havia perdido sua partida de estréia para a França, por 1 a 0, festejou a classificação. No outro jogo da rodada, a França sobrou contra a Nova Zelãndia e chegou aos 9 pontos. Agora espera pela definição do segundo colocado do Grupo B