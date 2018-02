França e Espanha mais distantes da Copa Apesar de líder do Grupo 4, a França está ameaçada de ficar de fora da Copa de 2006, na Alemanha, depois do 1 a 1 de quarta-feira contra Israel. Os franceses, que empataram a quarta partida em 6 disputadas, têm 10 pontos e mais 4 jogos pela frente, mas 2 decisivos fora de casa, contra Irlanda e Suíça, ambas com 9 pontos, um jogo a menos e concorrentes diretas à vaga na Copa. Mesmo com este quadro, o técnico dos Bleus, Raymond Domenech, se recusa a aceitar que corre algum risco de não disputar o Mundial. ?Esta situação é difícil mas não significa que acabou para nós.? Na Espanha, a situação não é muito diferente. Os espanhóis empataram sem gols com a líder do Grupo 7, Sérvia e Montenegro, e estão em 3º. O time de Luis Aragonés joga em casa a maioria dos jogos que faltam, inclusive contra os servo-montenegrinos, mas o desempenho contra a Lituânia, 2ª e próxima adversária em junho, será decisivo para a Fúria.