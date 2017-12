?França é favorita, pela primeira vez? Patrick Vieira, considerado o melhor jogador francês na Eurocopa 2000 disse hoje em Seul, que pela primeira vez na história, a França vai entrar como favorita diante do Brasil. As duas seleções se enfrentam amanhã de manhã em Suwon, na Coréia, numa das semifinais da Copa das Confederações. ?Acho que pela primeira vez nós entramos como favoritos, mas não temos que tomar cuidado. Isso pode se transformar em armadilha para nós?, alertou o meio-campista, que atua pelo Arsenal, da Inglaterra. Para Vieira, ganhar de novo do Brasil (a França venceu na final da Copa de 98 por 3 a 0), acabaria de vez com a tese da revanche. ?Não é uma revanche, é simplesmente uma partida de futebol. Queremos é chegar à final e para isso, precisamos vencer?, afirmou ele. ?Ganhar do Brasil mais uma vez é apenas um estímulo a mais para nós?, acrescentou. Para esta partida, a França terá sete jogadores que participaram da final do Mundial. O Brasil conta com apenas dois que estiveram na Copa: os goleiros Dida e Carlos Germano. Nem um dos dois, porém, entrou em campo. A partida Brasil x França, começa às 8 horas (de Brasília).