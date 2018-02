França e Inglaterra decidem futuro França e Inglaterra vivem nesta quinta-feira momento de definição na Euro-2004. Os franceses, empolgados com a vitória por 2 a 1 de virada, na estréia do Grupo B, enfrentam a Croácia, em Leiria, e podem classificar-se, se ganharem de novo. Os britânicos, atordoados com a derrota em cima da hora, buscam em Coimbra a reação diante da Suíça, que segurou os croatas no empate de 0 a 0 no domingo. A França está em estado de graça, desde que Zidane, com uma cobrança de falta e com outra de pênalti, derrubou os ingleses em apenas dois minutos - e já nos descontos. A descontração tomou conta da concentração em Santo Tirso, a 30 quilômetros do Porto, no norte de Portugal. "Reina bom espírito de conjunto", elogiou o técnico Jacques Santini, que deve repetir o time, no duelo marcado para as 15h45 (horário de Brasília). O mesmo não acontece entre os croatas. A temperatura subiu, principalmente depois que Miroslav Blazevic, ex-treinador da seleção, criticou seu colega Otto Baric, a quem chamou de "cego" pela opção tática que escolheu contra a Suíça. "Se encontro Blazevic na rua, lhe dou um soco", reagiu o atacante Sokota, que joga no Benfica e que saiu em solidariedade a seu chefe atual. Sokota deve mostrar obediência, na prática, se aceitar sem reclamar a possibilidade de ir para o banco. Para aliviar a tensão, a delegação da Croácia foi nesta quarta-feira à Fátima, pedir proteção a Nossa Senhora. Os ingleses também andam com a pulga atrás da orelha. A queda diante da França nos minutos finais atordoou, mas ninguém admite jogar a toalha. "Aquela foi apenas uma partida", avisou o lateral Gary Neville, um dos mais experientes da seleção. "Temos outros jogos para decidir nossa sorte. O mais importante é que mostramos qualidade e boa técnica." O treinador Sven Eriksson segue linha de raciocínio semelhante, mas tem problemas para definir o time. O meia Paul Scholes se ressente de dores e não está em boas condições. O caso de Nick Butt é mais grave, porque a contusão que sofreu em treinos o tirou do torneio. Os suíços se consideram no lucro, depois da boa estréia e pelo fato de terem jogado parte da partida com um a menos. A proposta é explorar o nervosismo inglês.