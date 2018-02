França e Inglaterra se classificam As seleções da França e Inglaterra confirmaram o favoritismo e nesta segunda-feira se classificaram para as quartas-de-final da edição 2004 da Eurocopa. Jogando em Coimbra, os franceses atuaram em ritmo de treino e derrotaram a Suíça por 3 a 1, com gols de Zidane e Thierry Henry (2). Johann Vonlanthen fez o único gol dos suíços. Com a vitória, a França fechou em primeiro lugar no Grupo B e, nas quartas-de-final, vai enfrentar a seleção da Grécia (2ª do grupo A). No estádio da Luz, em Lisboa, a Inglaterra levou um susto no início da partida, mas reagiu e derrotou a Croácia por 4 a 2. O destaque da partida foi o jovem Wayne Rooney, de apenas 18 anos, que marcou dois gols. Paul Scjoles e Frank Lampard completaram o marcador. Niko Kovac e Igor Tudor, fizeram os gols da Croácia. Na próxima fase, a Inglaterra vai enfrentar a seleção de Portugal - primeiro colocado no Grupo A.